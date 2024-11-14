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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024

Отопление отключат в трех округах Иркутска 14 ноября.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024 коснется Свердловского, Ленинского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимнее время.

Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Трудовая, 72, Баумана, 219/6, 4-я Железнодорожная, 23б, Лермонтова, 80а, 82, — уточняет оператор.

Работы начнутся с девяти частов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Отопление отключат до вечера. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мужчина хотел убить бывшую, ее подругу и троих детей. Экс-партнер сибирячки пришел во двор дома и решил поджечь старый диван под настилом веранды.