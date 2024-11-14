Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024 коснется Свердловского, Ленинского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимнее время.
Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Трудовая, 72, Баумана, 219/6, 4-я Железнодорожная, 23б, Лермонтова, 80а, 82, — уточняет оператор.
Работы начнутся с девяти частов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
Отопление отключат до вечера. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
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