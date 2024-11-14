14 медалей завоевали каратисты из Иркутска на соревнованиях по шотокан каратэдо

Спортсмены из Иркутска стали призерами в 28 Чемпионате и Первенстве России по традиционному шотокан каратэдо (прим. ред. — один из стилей японского карате). Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, состязания проходили в Коломне с 9 по 10 ноября 2024.
— За медали боролись 130 спортсменов из 11 городов России. Самому старшему участнику турнира было 75 лет, а младшему — шесть. Иркутск представляли пять каратистов в возрасте от 12 до 17 лет, — уточнили в пресс-службе администрации.
Спортсмены показали свои навыки по трем направлениям: «кумитэ», «ката» и «фукуго». Представительница областного центра взяла два «золота» и «бронзу» среди девушек 12−13 лет. В возрастной категории 16−17 лет завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Юноши соревновались с каратистами-юниорами. В общей сложности привезли 14 наград.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 30 единиц техники отправят из Иркутска в зону СВО.