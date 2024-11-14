Антибиотики нашли в мёде, произведенном в Хабаровском крае

Как сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, в лаборатории специалистами проверено соответствие продукции по 31 показателю качества и безопасности. В результате в пробе обнаружено содержание антибиотика хлорамфеникола, присутствие которого в продукции не допускается.