Антибиотики нашли в мёде, произведенном в Хабаровском крае

12 ноября 2024 года Приморским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» при исследовании партии меда весом 15 т обнаружены остатки антибиотика, сообщает ИА AmurMedia.
Отбор проб продукции был произведен в Хабаровском крае государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Исследование меда медосбора этого года проведено в рамках государственного задания.
Как сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, в лаборатории специалистами проверено соответствие продукции по 31 показателю качества и безопасности. В результате в пробе обнаружено содержание антибиотика хлорамфеникола, присутствие которого в продукции не допускается.
Одним из источников загрязнения меда является проведение лечебно-профилактических обработок пчёл лекарственными препаратами.
Наличие остатков лекарственного средства в меде нарушает требования Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и требования ГОСТа к натуральному меду.
После получения результатов исследований информация о выявлении внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста» и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции.