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Антибиотики нашли в мёде, произведенном в Хабаровском крае

Одним из источников загрязнения мёда может являться проведение лечебно-профилактических обработок пчёл лекарственными препаратами.

Источник: Freepik

12 ноября 2024 года Приморским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» при исследовании партии меда весом 15 т обнаружены остатки антибиотика, сообщает ИА AmurMedia.

Отбор проб продукции был произведен в Хабаровском крае государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Исследование меда медосбора этого года проведено в рамках государственного задания.

Как сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, в лаборатории специалистами проверено соответствие продукции по 31 показателю качества и безопасности. В результате в пробе обнаружено содержание антибиотика хлорамфеникола, присутствие которого в продукции не допускается.

Одним из источников загрязнения меда является проведение лечебно-профилактических обработок пчёл лекарственными препаратами.

Наличие остатков лекарственного средства в меде нарушает требования Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и требования ГОСТа к натуральному меду.

После получения результатов исследований информация о выявлении внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста» и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции.

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