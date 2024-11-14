Выживший боец Алиев рассказал, как три недели в одиночку сражался с ВСУ

«Изначально они думали, что здесь блиндаж. Но это был, оказывается, не блиндаж, а туннель. А блиндаж, если пройти по туннелю, в другом месте находился. Они когда это разбомбили, думали, что я уже мёртв. И по туннелям, когда я ходил каждый раз и появлялся, снова бомбили, снова думали, мёртвый, и в конце я нашёл блиндаж очень крепкий, который они не смогли разбить», — цитирует его слова РИА Новости.