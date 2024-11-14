В Хабаровском крае введут региональный студенческий маткапитал

Хабаровский край — не первый регион России, где задумались о поддержке мам-студенток. Уже давно нечто подобное ввели в Ивановской области. А в августе в Челябинской области установили «студкапитал» в размере одного миллиона рублей. Он распространяется на женщин до 24 лет. При этом оба родителя должны являться студентами-очниками. Деньги выплачивают только при рождении первенца. А если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы, то остаток будет увеличен на 20 процентов. При этом тратить можно только на определенные цели: улучшение жилищных условий в Челябинской области, компенсацию аренды жилья, получение родителями первого образования, получение дошкольного образования ребенком и так далее.