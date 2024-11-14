В Хабаровском крае введут региональный студенческий маткапитал

Документ поддержали депутаты комитета по вопросам социальной политики. Рассмотрение всем составом думы ожидается в конце месяца.
Суть предложения хабаровского губернатора в том, чтобы единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей смогли получать женщины, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. При этом молодые мамы должны очно обучаться в вузах или профессиональных образовательных организациях в Хабаровском крае. Если детей родится одновременно двое или больше, то выплата положена на каждого. Для реализации этой инициативы собираются внести изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае».
Уже подсчитано, что на «студенческий маткапитал» в следующем году уйдет 40 миллионов рублей, деньги предусмотрены в бюджете региона.
Как пояснила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина, новую меру поддержки собираются ввести, чтобы преодолеть снижение рождаемости.
— Ожидаемый эффект от введения этой выплаты — ежегодный прирост в 400 детей у женщин молодого возраста, — пояснила Наталья Нелюбина.
Она также привела статистику, согласно которой демографическая картина в крае соответствует общероссийским тенденциям: откладывание рождения детей на более поздний период, увеличение среднего возраста матери, ежегодное снижение рождений первых и вторых детей, уменьшение внутренних потребностей семей в детях. За январь-август этого года в регионе родились 7703 ребенка — это на 309 детей меньше, чем за тот же период прошлого года.
Хабаровский край — не первый регион России, где задумались о поддержке мам-студенток. Уже давно нечто подобное ввели в Ивановской области. А в августе в Челябинской области установили «студкапитал» в размере одного миллиона рублей. Он распространяется на женщин до 24 лет. При этом оба родителя должны являться студентами-очниками. Деньги выплачивают только при рождении первенца. А если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы, то остаток будет увеличен на 20 процентов. При этом тратить можно только на определенные цели: улучшение жилищных условий в Челябинской области, компенсацию аренды жилья, получение родителями первого образования, получение дошкольного образования ребенком и так далее.
Кроме того, в октябре об инициативе, подобной хабаровской, объявили в Красноярском крае.
Мнения
Святослав Шевченко, иерей, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии (Амурская область).
— Сама направленность хабаровских законотворцев на поддержку демографии благая, но есть вопросы к инициативе, которая выглядит весьма скоропалительной.
Во-первых, если людям все время давать рыбку вместо удочки, сформируется потребительское отношение. У нас есть материнский капитал (федеральный и региональные), единовременные пособия и ежемесячные «детские». Но рождаемость продолжает падать. Яркая иллюстрация — статистика Хабаровского края, где за первое полугодие 2024 года родилось на 300 детей меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Во-вторых, целевой аудиторией закона заявлены студентки 18−23 лет, обучающиеся в Хабаровском крае. И ни слова о том, что они должны быть частью молодой семьи. Получается, что студенткам предлагают найти временного партнера, чтобы забеременеть для получения денежного бонуса. А где гарантия, что после получения денег мамаша не отнесет свое дитя в дом ребенка? А как скажутся такая беременность и роды на ее учебной успеваемости?
В то же время на голубых экранах идет романтизация супружеской измены и популяризация абортов, которые сегодня масс-медиа приравняли чуть ли не к походу к зубному врачу. Плюс молодой семье получить жилье практически нереально. Демографическая проблема должна решаться в комплексе, а не только финансовыми вливаниями.
Наталья Иванова, самозанятая (Забайкальский край).
— В Хабаровском крае придумали очень классную идею. Хотелось бы, чтобы такое ввели и у нас, и по всей стране. Думаю, это делается для того, чтобы девушки не решались на аборты, а наоборот — чувствовали, что они не брошены государством. На эти 100 тысяч рублей вполне можно купить коляску, одежду для ребенка и первое время продержаться, даже если ты находишься в сложной жизненной ситуации. Это хорошее дополнение к материнскому капиталу и другим мерам поддержки, которые в нашей стране предусмотрены для семей. Только, думаю, что со временем такая выплата должна индексироваться с учетом инфляции.
Мне кажется, что сейчас молодежь ведет более здоровый образ жизни, чем мои сверстники лет 20 назад. Больше уверенности в завтрашнем дне, поэтому среди студентов меньше тех, кто выпивает, принимает наркотики и ведет асоциальный образ жизни. Считаю, что тех, кто решится сдавать детей в детдома, получив выплату, будет мизерный процент.
Юрий Березутский, социолог, заместитель директора Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС по научной и воспитательной работе (Хабаровск).
— Замечательно, что в последнее время стали на государственном уровне уделять повышенное внимание молодым семьям, а особенно студенческим молодым семьям, которых в силу их статуса (получение образования при, как правило, отсутствии работы и дохода) важно поддерживать. Сегодня их очень мало, а детей в них рождается еще меньше.
Взять наш вуз — у нас на 1200 очников пара десятков молодых семей, а с детьми — всего три. Безусловно, решение отличное и нужное! Но эффективно это нововведение будет именно как мера поддержки. Не думаю, что она приведет к стимулированию рождаемости. Тем не менее сумма в 100 тысяч рублей — хорошее подспорье: по большому счету можно приобрести все необходимое для новорожденного на первое время.