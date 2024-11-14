Антирейтинг торговых центров составили новосибирцы

Так, самым худшим ТЦ, по мнению жителей Новосибирска, является ТЦ «Мегас», который оценили на 3,1 балл из 5 возможных. Он располагается по адресу: Красный проспект, 2/1. Судя по отзывам в сети, горожане жалуются на неудобное расположение, грязь внутри и отсутствие персонала.