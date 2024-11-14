Антирейтинг торговых центров составили новосибирцы

Новосибирцы составили антирейтинг торговых центров в городе. Список основан на пользовательских оценках, которые оставляли в 2ГИС.
Так, самым худшим ТЦ, по мнению жителей Новосибирска, является ТЦ «Мегас», который оценили на 3,1 балл из 5 возможных. Он располагается по адресу: Красный проспект, 2/1. Судя по отзывам в сети, горожане жалуются на неудобное расположение, грязь внутри и отсутствие персонала.
На втором месте антирейтинга оказался ТЦ «Радуга» на Гусинобродском шоссе, 37. Сибиряки недовольны ассортиментом и ценами, а ещё тем, что центр работает не по графику.
Замыкает тройку ТЦ «Амстердам» на Геодезической, 4/1. Жители Новосибирска жалуются на неудобную парковку, грязь внутри ТЦ и вокруг, а также отсутствие урн.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы назвали топ-5 худших школ города. Антирейтинг школ составили на основе оценок пользователей в сети.