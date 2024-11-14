«Я с этой болезнью уже 50 лет»: 62 тысячи жителей Омской области больны сахарным диабетом

В Омске обсудили особенности профилактики сахарного диабета. В Омской области 62 тысячи человек страдают от этого заболевания. Непрерывный контроль сахара позволяет вовремя диагностировать заболевание. Существуют группы риска по заболеванию. Это, прежде всего, наследственность, гипертония, лишний вес, малоподвижный образ жизни.
«Даже в юном возрасте человек понимает, что это его диабет. Ни мамы, ни папы. Человек учится чувствовать себя, свой организм. Диабет — многофакторное заболевание. Но пока не может никто сказать, что именно стало источником болезни. Есть также фактор внешней среды. Это и ранний прикорм коровьего молока, раннее отлучение от груди ребенка. Это триггеры, которые способствуют тому, что может проявиться предрасположенность к диабету», — рассказала Людмила Радионова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Омской области. Только 90% детского диабета проявляется в форме 1 типа. Большая нагрузка быстрыми углеводами может спровоцировать диабет 2 типа. Все пациенты находятся в постоянной заместительной терапии в виде препаратов инсулина. Врачи отмечают, что в Омской области все дети обеспечены инсулином. Также у 80% детей есть приборы обеспечены приборами контроля инсулина.
В Омской области работает специальный проект «Сладкая жизнь». Работает специальный блог с практическими советами и рекомендациями для тех, кто страдает заболеванием давно, а также только узнал о болезни.