«Я с этой болезнью уже 50 лет»: 62 тысячи жителей Омской области больны сахарным диабетом

«Даже в юном возрасте человек понимает, что это его диабет. Ни мамы, ни папы. Человек учится чувствовать себя, свой организм. Диабет — многофакторное заболевание. Но пока не может никто сказать, что именно стало источником болезни. Есть также фактор внешней среды. Это и ранний прикорм коровьего молока, раннее отлучение от груди ребенка. Это триггеры, которые способствуют тому, что может проявиться предрасположенность к диабету», — рассказала Людмила Радионова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Омской области. Только 90% детского диабета проявляется в форме 1 типа. Большая нагрузка быстрыми углеводами может спровоцировать диабет 2 типа. Все пациенты находятся в постоянной заместительной терапии в виде препаратов инсулина. Врачи отмечают, что в Омской области все дети обеспечены инсулином. Также у 80% детей есть приборы обеспечены приборами контроля инсулина.