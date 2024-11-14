«Аэрофлот» расширит программу перелетов в ДФО рейсами через Красноярск

В ряде телеграм-каналов появились новости о том, что «Аэрофлот» запускает новые рейсы из Владивостока в Москву с дозаправкой в Красноярске. Как пишут в сети, делается это из-за того, что воздушный флот стареет, однако в пресс-службе авиакомпании опровергли эту информацию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как поделились в организации, новые транзитные рейсы из Москвы во Владивостоке, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск станут дополнением к прямым рейсам. Запустят их с 16 декабря.
Несмотря на нововведение, частота прямых рейсов из Москвы в города Дальнего Востока останется прежней. В авиакомпании отметили, что новая программа расширит региональные перевозки из сибирского хаба, увеличит транспортную доступность и повысит уровень мобильности россиян:
«Ранее в ряде телеграм-каналов распространялась некорректная информация о нехватке широкофюзеляжных ВС. Обращаем внимание, что новые транзитные рейсы вводятся для усиления программы прямых регулярных рейсов, частота выполнения которых сохранится на текущем уровне».
В рамках новой программы первыми стартуют рейсы в Хабаровск, которые будут действовать с 16 декабря. Следующими запустят полеты во Владивостоке — с 17 декабря с частотой три раза в неделю, с 19 декабря — в Южно-Сахалинск, с 22 декабря — в Петропавловск-Камчатский частотой раз в неделю.
«Пассажирам доступны билеты не только на весь маршрут из Москвы в дальневосточный город и обратно, но и на отдельные сегменты: Москва — Красноярск, Красноярск — Москва, а также между Красноярском и пунктами ДФО».