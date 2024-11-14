«Аэрофлот» расширит программу перелетов в ДФО рейсами через Красноярск

В ряде телеграм-каналов появились новости о том, что «Аэрофлот» запускает новые рейсы из Владивостока в Москву с дозаправкой в Красноярске. Как пишут в сети, делается это из-за того, что воздушный флот стареет, однако в пресс-службе авиакомпании опровергли эту информацию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».