Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Приангарья

Аналитики назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.
Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных.
— С начала года количество заблокированных входящих звонков в Иркутской области выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. — пояснил директор МТС Иркутской области Константин Зимин.
По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.