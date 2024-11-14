Карен Шахназаров не поддержал замедление YouTube в России

Глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров выступил против замедления в России видеосервиса YouTube. Свою позицию он изложил президенту России Владимиру Путину, с которым встречался в Кремле 13 ноября.
«Я поделился с Владимиром Владимировичем своим мнением о заморозке YouTube. Я считаю ее не очень целесообразной. Безусловно, там есть всякое. Но, те, кто смотрят и читают какие-то гадости — они все равно обходят любые ограничения. А вот фильмы стало сложнее смотреть — это удар по многим людям», — сказал режиссер в интервью «Известиям».
Карен Шахназаров желает, чтобы заработали на таком же уровне российские системы Rutube и VK, но, по словам кинематографиста, пока они все еще далеки от охватов YouTube.
«Владимир Владимирович сказал, что посмотрит. Не уверен, что он в это тотально вовлечен, но во всяком случае я этот вопрос поднял», — добавил Шахназаров.
Отреставрированные картины «Мосфильма» представлены в библиотеке официального YouTube-канала киностудии. Ранее Шахназаров сообщал, что «Мосфильм» — единственная студия, которая входит в шестерку на YouTube по просмотрам, все остальные — каналы американских студий. Канал «Мосфильма» преодолел отметку в 6 млн подписчиков.
«Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу YouTube в стране.
Российский провайдер указал, что о вероятности возникновения технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube предупреждали еще 12 июля. В пресс-службе «Ростелекома» сообщали, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), который с 2022 года не занимается расширением и обновлением в РФ оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).
В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала СВО YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.
Подробнее читайте в интервью Карена Шахназарова «Известиям»:
«Даже в современных российских фильмах я не видел пропаганды чайлдфри».