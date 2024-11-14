Карен Шахназаров не поддержал замедление YouTube в России

«Я поделился с Владимиром Владимировичем своим мнением о заморозке YouTube. Я считаю ее не очень целесообразной. Безусловно, там есть всякое. Но, те, кто смотрят и читают какие-то гадости — они все равно обходят любые ограничения. А вот фильмы стало сложнее смотреть — это удар по многим людям», — сказал режиссер в интервью «Известиям».