Новосибирские учёные приближаются к созданию нового препарата против оспы обезьян

В Новосибирске ведутся активные разработки новых противовирусных препаратов, направленных на борьбу с ортопоксвирусами, включая вирус оспы обезьян (Mpox). Учёные из Новосибирского института органической химии СО РАН создают соединения на основе природных компонентов, демонстрирующие высокую эффективность на клеточном уровне, сообщают на сайте «sbras.info».
Исследователи синтезировали десятки соединений, выбрав наиболее перспективные для дальнейших исследований. Активные компоненты — природные соединения, такие как камфора, фенхон и борнеол, дополненные ароматическим кольцом. В сотрудничестве с ГНЦ ВБ «Вектор» проведены успешные испытания на клеточных культурах.
В настоящее время исследования ориентированы на изучение эффективности препаратов на животных моделях. Хотя первичные эксперименты ещё не дали окончательных результатов, учёные уверены в перспективности разрабатываемых соединений. Предполагаемая мишень действия — вирусный белок p37, важный для репликации вируса и взаимодействия с иммунной системой. Детальное изучение p37 планируется в ближайшее время.
Актуальность исследований: рост числа случаев заболевания оспой обезьян в 2024 году, достигший по данным ВОЗ 106 310 лабораторно подтверждённых случаев к 31 августа 2024 года, подчёркивает необходимость разработки новых и эффективных противовирусных средств. Существующие препараты имеют ограничения в эффективности и доступности. Разработки новосибирских учёных могут стать значительным шагом к созданию альтернативной и более эффективной терапии.
Старший научный сотрудник лаборатории фармакологически активных веществ НИОХ СО РАН, к.х.н. Анастасия Соколова отмечает уникальность подхода, основанного на природных компонентах, отличающего его от существующих аналогов.
Вирус оспы обезьян — ближайший родственник натуральной оспы, которую удалось победить в 1980 году благодаря вакцинации. Оба вируса входят в группу ортопоксвирусов, принадлежащих к семейству поксвиридов (Poxviridae). Оспой обезьян можно заразиться воздушно-капельным путём при прямом контакте с больным, находящимся на лечении на дому или в медицинском учреждении, или через загрязнённые материалы, например постельное бельё.
Чаще всего случаи заражения регистрируются в сельской местности в странах Центральной и Западной Африки, особенно в регионах, где люди могут контактировать с инфицированными животными.
«Вспышки оспы происходили и раньше, но не были такими глобальными, потому что вирус передавался преимущественно от животного к человеку. Однако сейчас вирус начал легче переходить от человека к человеку, и почему это произошло, пока непонятно», — рассказала Анастасия Соколова.