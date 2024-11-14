Новосибирские учёные приближаются к созданию нового препарата против оспы обезьян

«Вспышки оспы происходили и раньше, но не были такими глобальными, потому что вирус передавался преимущественно от животного к человеку. Однако сейчас вирус начал легче переходить от человека к человеку, и почему это произошло, пока непонятно», — рассказала Анастасия Соколова.