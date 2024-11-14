Более пяти миллиардов направят на реализацию программы «Транспорт» в Иркутске

В Иркутске определили финансирование на реализацию муниципальной программы «Транспорт». Как сообщили КП-Иркутск в Думе города, в 2025 году на эти цели выделят около 5,4 миллиарда рублей, в 2026 — 5,5 миллиарда, а в 2027 — 4,3 миллиарда.
— В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города, обозначили приоритет в виде развития дорожной и транспортной инфраструктуры и доведения среднего уровня дорожных пробок до семи баллов, — рассказали в пресс-службе Думы.
Главная цель — это повысить безопасность дорожного движения. Часть денег уйдет на содержание дорожного полотна и искусственных сооружений. Помимо этого в 2025 планируют разыграть контракты на содержание дорог общей стоимостью почти 1,6 миллиарда рублей, элементов обустройства (200 миллионов) и искусственных сооружений (125 миллионов).
На обустройство светофоров хотят направить 12,5 миллионов. Также специалисты должны продолжит работу по асфальтированию снегоотвалов и ремонту дорог.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14 медалей завоевали каратисты из Иркутска на соревнованиях по шотокан каратэдо.