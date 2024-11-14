Более пяти миллиардов направят на реализацию программы «Транспорт» в Иркутске

В Иркутске определили финансирование на реализацию муниципальной программы «Транспорт». Как сообщили КП-Иркутск в Думе города, в 2025 году на эти цели выделят около 5,4 миллиарда рублей, в 2026 — 5,5 миллиарда, а в 2027 — 4,3 миллиарда.