В Омской области для прохождения Географического диктанта зарегистрированы 44 площадки

«В этом году очень много вопросов про семейные ценности и традиции. Это связано с Годом семьи, который объявлен в Омской области. Мы приглашаем семьи поучаствовать в географическом диктанте. Здесь будет у нас не только в виде праздника за стенами аудитории. Но и сами вопросы связаны с семейными ценностями, популяризацией воспитания патриотизма к малой родине», — отметил председатель Омского отделения Русского географического обществар Иван Кротт.