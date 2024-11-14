В Омской области для прохождения Географического диктанта зарегистрированы 44 площадки

18 тысяч любителей географии из 18 стран приняли участие в создании вопросов для диктанта, поэтому в этом году диктант можно назвать не только просветительской акцией, но и народный.
«В этом году очень много вопросов про семейные ценности и традиции. Это связано с Годом семьи, который объявлен в Омской области. Мы приглашаем семьи поучаствовать в географическом диктанте. Здесь будет у нас не только в виде праздника за стенами аудитории. Но и сами вопросы связаны с семейными ценностями, популяризацией воспитания патриотизма к малой родине», — отметил председатель Омского отделения Русского географического обществар Иван Кротт.
В этом году впервые Географический диктант проводится в течение 2 дней. Площадки сами выбирают, в какой из двух дней проходит диктант. Также существует возможность пройти тотальный диктант дистанционно.