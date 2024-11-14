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Украинские спецслужбы вербуют несовершеннолетних в Запорожской области

Российские власти уверенно противодействуют такой деятельности.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области осуществляется вербовка подростков для совершения диверсий на территории региона, этим занимаются украинские силовики.

Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости подчеркнул, что российские власти уверенно противодействуют такой деятельности.

«Посредством гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, реализации молодёжной политики, также в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу с населением», — сказал он.

Тицкий уточнил, что украинская сторона пытается посеять панику, а также создать гуманитарную катастрофу на территории региона.

Он отметил, что РФ отражает такие провокации.

Заместитель губернатора Запорожской области добавил, что спецслужбы Украины работают «вгрязную». Они пытаются запугать мирное население с помощью преследования и покушений на чиновников, общественных деятелей, а также сотрудников госучреждений.

«Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с ещё не окрепшей психикой», — сказал Тицкий.

Напомним, российские правоохранители проинформировали, что трое несовершеннолетних жителей Запорожской области задержаны за участие в диверсионной деятельности. Фигуранты предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской ДРГ сдались российским FPV-дронам в Запорожье.