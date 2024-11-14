Шахназаров заявил об отсутствии пропаганды чайлдфри в российском кино

«Я думаю, что Госдума имела в виду все-таки совсем другое. И не думаю, что какая-то из наших картин подпадает под этот закон. А уж советские фильмы тем более. Наверное, в таких вещах законы надо более четко прописывать. Но, честно говоря, я не видел даже в современных российских картинах пропаганды чайлдфри. Хотя, конечно, я не все смотрю. Но мне кажется, что этот закон больше касается той продукции, которая существует в интернете в первую очередь, блогов и им подобным», — сказал режиссер.