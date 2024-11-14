Шахназаров заявил об отсутствии пропаганды чайлдфри в российском кино

«Я думаю, что Госдума имела в виду все-таки совсем другое. И не думаю, что какая-то из наших картин подпадает под этот закон. А уж советские фильмы тем более. Наверное, в таких вещах законы надо более четко прописывать. Но, честно говоря, я не видел даже в современных российских картинах пропаганды чайлдфри. Хотя, конечно, я не все смотрю. Но мне кажется, что этот закон больше касается той продукции, которая существует в интернете в первую очередь, блогов и им подобным», — сказал режиссер.
11 ноября Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри — добровольного отказа от рождения детей. Пропаганда чайлдфри будет запрещена в интернете, СМИ, кино и рекламе. Пропагандой будет считаться распространение информации, «направленной на формирование привлекательности отказа от деторождения и социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения». В случае нарушения запрета физлицам грозят штрафы до 400 тыс. рублей, должностным лицам — до 800 тыс. рублей, а компаниям — до 5 млн рублей.
Документ был внесен в Госдуму 25 сентября по инициативе группы парламентариев из более 170 человек во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. В пояснении сказано, что «идеология бездетности», которая сейчас, по утверждению парламентариев, распространяется в российском обществе, несет угрозы традиционным ценностям и «формирует обстоятельства для депопуляции населения».
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Карена Шахназарова «Известиям»:
«Даже в современных российских фильмах я не видел пропаганды чайлдфри».