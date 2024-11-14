Груз для жителей Курской области и участников СВО от Приморского края доставлен адресатам

«Я хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в этой большой и крайне важной работе. Мы в очередной раз продемонстрировали, что Приморский край — это регион неравнодушных, отзывчивых людей, которые всей душой переживают за своих сограждан и наших бойцов», — заключил Артём Володин.