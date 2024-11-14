Груз для жителей Курской области и участников СВО от Приморского края доставлен адресатам

18-тонная фура прибыла на место, гуманитарную помощь доставили мирным жителям и бойцам на передовую в Курской области. Разгружать груз на местах помогали волонтеры «Молодой Гвардии», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Курская область, монастырь Коренная пустынь, Мариуполь, Угледар, Торез. Артём Володин сообщил, что они проехали весь запланированный маршрут.
«Ребята были очень довольны и счастливы. Мы передали адресные посылки, высокотехнологичное оборудование, очень много инструментов: газосварочные аппараты, электродуговая сварка, болгарки, мотобуры, электроперфоратор. Доставили нашему медику из морской пехоты машину. Маленькая, маневренная и, как полагается, праворульная. Нам, дальневосточникам, так удобнее», — сказал депутат.
В формировании груза, отправленного этой фурой, приняли участие многие жители Приморья. «Женское движение Единой России», Владивостокские отделения партии и «Молодой Гвардии», общественники, администрация, депутаты Думы, военнослужащие, предприниматели, другие муниципалитеты.
«Я хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в этой большой и крайне важной работе. Мы в очередной раз продемонстрировали, что Приморский край — это регион неравнодушных, отзывчивых людей, которые всей душой переживают за своих сограждан и наших бойцов», — заключил Артём Володин.
Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими и общественными объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении. Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.