Автопробег с морпехами добрался до Хабаровска

В Хабаровске автопробег посетил Военно-морской лицей, где офицеры запаса, состоящие в общественной организации «Сатурн» Тихоокеанского флота, общались со школьниками и демонстрировали музейные экспонаты, рассказывая о специфике службы в их подразделении. Кульминацией дня стало возложение цветов к памятнику «Бронекатер — 302» в знак уважения к тем, кто сражался в морских сражениях.