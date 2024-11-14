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Автопробег с морпехами добрался до Хабаровска

Событие приурочено к 319-й годовщине Морской пехоты России.

Источник: Соцсети

В Хабаровск в рамках патриотической акции «Сила в единстве — 2», которая стартовала во Владивостоке, прибыли морские пехотинцы — участники автопробега, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».

Это событие приурочено к 319-й годовщине Морской пехоты России, которая будет отмечена 27 ноября, и посвящено памяти всех поколений морских пехотинцев, отдавших свою жизнь за Отечество.

В Хабаровске автопробег посетил Военно-морской лицей, где офицеры запаса, состоящие в общественной организации «Сатурн» Тихоокеанского флота, общались со школьниками и демонстрировали музейные экспонаты, рассказывая о специфике службы в их подразделении. Кульминацией дня стало возложение цветов к памятнику «Бронекатер — 302» в знак уважения к тем, кто сражался в морских сражениях.

Владимир Лобастов, возглавляющий организацию, отметил, что хабаровские ребята произвели на него впечатление своей дисциплиной и патриотизмом. Вечером для жителей города состоялся концерт ансамбля «Морпехи России», который собрал полный зал в Доме культуры, где морские пехотинцы порадовали зрителей своим мастерством.