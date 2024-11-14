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В Омске показали, как ремонтируют госпиталь для участников СВО

После капитального ремонта пятиэтажное здание бывшего роддома превратится в комфортабельный госпиталь для ветеранов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Правительство Омской области опубликовало отчёт о ремонте бывшего роддома № 5 в Омске. Пятиэтажное здание перепрофилируют в госпиталь ветеранов войн. Завершат ремонт, согласно плану, 1 декабря 2025 года. После этого в госпитале участники СВО и их семьи смогут проходить современные методы диагностики, лечение и реабилитацию.

Помимо кабинетов МРТ и КТ-диагностики, лабораторий, хирургического отделения и кабинетов физиотерапии, в госпитале будет находится кабинет медико-психологического консультирования.

На медоборудование для госпиталя из федерального резервного фонда выделено почти 385 млн рублей.

За ходом работ лично следит губернатор Омской области Виталий Хоценко, — сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее мы писали, что капремонт бывшего роддома обойдётся в 900 миллионов рублей.

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