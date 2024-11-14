В Омске показали, как ремонтируют госпиталь для участников СВО

Правительство Омской области опубликовало отчёт о ремонте бывшего роддома № 5 в Омске. Пятиэтажное здание перепрофилируют в госпиталь ветеранов войн. Завершат ремонт, согласно плану, 1 декабря 2025 года. После этого в госпитале участники СВО и их семьи смогут проходить современные методы диагностики, лечение и реабилитацию.
Помимо кабинетов МРТ и КТ-диагностики, лабораторий, хирургического отделения и кабинетов физиотерапии, в госпитале будет находится кабинет медико-психологического консультирования.
На медоборудование для госпиталя из федерального резервного фонда выделено почти 385 млн рублей.
За ходом работ лично следит губернатор Омской области Виталий Хоценко, — сообщила пресс-служба областного правительства.
Ранее мы писали, что капремонт бывшего роддома обойдётся в 900 миллионов рублей.