В Омске показали, как ремонтируют госпиталь для участников СВО

Правительство Омской области опубликовало отчёт о ремонте бывшего роддома № 5 в Омске. Пятиэтажное здание перепрофилируют в госпиталь ветеранов войн. Завершат ремонт, согласно плану, 1 декабря 2025 года. После этого в госпитале участники СВО и их семьи смогут проходить современные методы диагностики, лечение и реабилитацию.