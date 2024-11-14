Сбежавшие из части под Новосибирском военные разгромили ее перед побегом

Десять контрактников покинули воинскую часть, узнав, что их снова отправят в зону спецоперации. Екатерина рассказала, что ее сын, который получил ранение в зоне СВО, проходил лечение в Красноярском крае и после этого самовольно уехал домой. Он был на костылях и ожидал получения категории годности «Д». Однако, по словам Екатерины, после возвращения в Абакан его сразу отправили в Новосибирск, где Александру должны были выдать справку с красной печатью, подтверждающую его состояние.