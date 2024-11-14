В Приморье двое мужчин открыли хаотичную пальбу в магазине ради забавы

Прокуратура Михайловского района утвердила обвинительное заключение по делу двух жителей села Михайловка, которым предъявлены обвинения в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно материалам дела, в мае 2024 года двое мужчин, которые не раз намеренно нарушали общественные нормы, устроили хаотичную стрельбу в магазине на улице Ленинской в селе Михайловка, выстрелив в потолок и приоткрытую дверь.
«В результате обысков у фигурантов изъяты 3 единицы гражданского оружия и боеприпасы к ним», — сообщили в полиции.
В рамках обеспечительных мер на имущество мужчин, включая 200 тысяч рублей и дорогостоящий телефон, был наложен арест. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, дело передано в Михайловский районный суд для дальнейшего разбирательства.
Напомним, прокуратура Первореченского района Владивостока направила в суд уголовное дело против 25-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества и хулиганстве с применением оружия. В марте 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина открыл стрельбу из окна восьмого этажа по припаркованному автомобилю Toyota Prius, причинив ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.