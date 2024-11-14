В Приморье двое мужчин открыли хаотичную пальбу в магазине ради забавы

Напомним, прокуратура Первореченского района Владивостока направила в суд уголовное дело против 25-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества и хулиганстве с применением оружия. В марте 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина открыл стрельбу из окна восьмого этажа по припаркованному автомобилю Toyota Prius, причинив ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.