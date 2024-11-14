Новая платная парковка на 7 машиномест заработала возле здания правительства Приморья

Во Владивостоке возле здания правительства края заработала новая платная парковка, рассчитанная на 7 машиномест. По информации организации «Цифровое Приморье», всего в городе работают 34 платные парковочные зоны, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Дополнительные парковочные места организованы из-за их востребованности автомобилистами на данном участке основной улицы города. Ранее здесь проходила выделенная полоса движения для общественного транспорта и парковаться не позволял запрещающий знак».
В пресс-службе организации отметили, что новую парковку включили в участок № 400, благодаря чему его общая вместимость достигла 30 машиномест. Стоимость часа для автомобилей категории «В» составляет 150 рублей.
Всего в городе работают 34 платные парковки, 32 из которых находятся на улично-дорожной сети, оставшиеся две сделали закрытыми.