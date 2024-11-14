Шесть предпринимателей из Иркутской области получат по 500 тысяч

В Приангарье огласили итоги конкурса на гранты социальным предпринимателям. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, из 19 претендентов отобрали шесть победителей, до конца ноября они получат по 500 тысяч рублей.
— Социальные предприниматели влияют на развитие образования, медицины, устраивают на работу инвалидов и родителей многодетных семей, сейчас в реестре насчитывается 98 таких организаций. Государство, в свою очередь, оказывает поддержку такому бизнесу, правительство предоставляет налоговые льготы, — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Хахина.
Победителей выбирали по рейтинговой системе, решали по итогам сроков реализации проектов и объему отчислений в бюджеты, также смотрели на количество созданных рабочих мест. Решено, что деньги получат центр восстановительной медицины, производитель ортопедических изделий, частный детсад и другие.