Больше 70 фильмов о Хабаровском крае сняли путешественники

О Хабаровском крае снято больше 70 фильмов. Все они претендуют на победу в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Всего в оргкомитет поступило почти 400 заявок из разных уголков Дальнего Востока. Напомним, инициатором конкурса стал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.