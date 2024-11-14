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Больше 70 фильмов о Хабаровском крае сняли путешественники

Они принимают участие в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений».

Источник: Комсомольская правда

О Хабаровском крае снято больше 70 фильмов. Все они претендуют на победу в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Всего в оргкомитет поступило почти 400 заявок из разных уголков Дальнего Востока. Напомним, инициатором конкурса стал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Направить свою заявку можно до 30 декабря. А сам фильм должен быть снят с 1 сентября 2022 года.

Хабаровский край остается в лидерах по активности, но после Сахалинской области. В конкурсе также принимают участие жители Москвы и Московской области, Алтайского края, Иркутской области, Калужской области, Кировской и Рязанской областей.

Принять участие в конкурсе могут даже дети с 10 лет, но под присмотром взрослых. За лучшее видео победитель получит три миллиона рублей, за победу в номинации за пешее, водное или зимнее путешествие — миллион рублей.

А со следующего сезона принимать участие в конкурсе смогут и участники, которые сняли свой материал на территориях субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны.

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