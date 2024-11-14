Таллахасси
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Хабаровского краевого музыкального театра появились амбассадоры

Хабаровский краевой музыкальный театр (ХМТ) обзавелся собственными амбассадорами — людьми, которые будут транслировать ценности театра и освещать его мероприятия в соцсетях, сообществах и коллективах.

Источник: Mail.ru

Хабаровский краевой музыкальный театр (ХМТ) обзавелся собственными амбассадорами — людьми, которые будут транслировать ценности театра и освещать его мероприятия в соцсетях, сообществах и коллективах.

«Цель уникального проекта — создание сообщества людей, увлеченных театральным искусством. Состав был сформирован в результате конкурсного отбора через анкетирование», — уточнили в краевом Минкультуры.

Отбор прошли самые инициативные и заинтересованные хабаровские театралы. Их пока 36, и это в основном молодые люди. Они станут посредниками между труппой и обществом. Амбассадоры будут свободно посещать концерты, спектакли, а также получат доступ в закулисье. Возможен дополнительный набор в группу.

Напомним, утром 3 октября пожар уничтожил здание ХМТ, обрушился его фасад и наружная стена. Власти края решили реконструировать театр. Уже представлены варианты проектов реконструкции здания для интернет-голосования.

театр