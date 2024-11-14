У Хабаровского краевого музыкального театра появились амбассадоры

Отбор прошли самые инициативные и заинтересованные хабаровские театралы. Их пока 36, и это в основном молодые люди. Они станут посредниками между труппой и обществом. Амбассадоры будут свободно посещать концерты, спектакли, а также получат доступ в закулисье. Возможен дополнительный набор в группу.