У Хабаровского краевого музыкального театра появились амбассадоры

Хабаровский краевой музыкальный театр (ХМТ) обзавелся собственными амбассадорами — людьми, которые будут транслировать ценности театра и освещать его мероприятия в соцсетях, сообществах и коллективах.
«Цель уникального проекта — создание сообщества людей, увлеченных театральным искусством. Состав был сформирован в результате конкурсного отбора через анкетирование», — уточнили в краевом Минкультуры.
Отбор прошли самые инициативные и заинтересованные хабаровские театралы. Их пока 36, и это в основном молодые люди. Они станут посредниками между труппой и обществом. Амбассадоры будут свободно посещать концерты, спектакли, а также получат доступ в закулисье. Возможен дополнительный набор в группу.
Напомним, утром 3 октября пожар уничтожил здание ХМТ, обрушился его фасад и наружная стена. Власти края решили реконструировать театр. Уже представлены варианты проектов реконструкции здания для интернет-голосования.