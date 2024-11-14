Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга в Приморье — названа дата прибытия во Владивосток

Поезд Деда Мороза (0+) начал свое новогоднее путешествие из Великого Устюга по территории России. В отличие от прошлого года, когда волшебный состав так и не добрался до Владивостока, в 2024 году уже в начале декабря ожидается прибытие состава. Поезд остановится на четыре часа.
14 ноября Дед Мороз и его команда отправились из своей резиденции на поезде, чтобы поздравить детей России с наступающим Новым годом. В каждом городе, где состав волшебника будет делать остановку, пройдет праздник (0+) на перроне с участием артистов. Во Владивосток Дед Мороз прибывает 6 декабря.
Напомним, в 2023 году дети и взрослые Находки, Владивостока и Уссурийска так и не смогли встретиться с новогодним волшебником. Также без Деда Мороза остался и соседний Хабаровский край, хотя в 2022 году поезд успел посетить и этот регион. Удивительным было и то, что в 2023 году количество населенных пунктов в маршруте увеличилось на 12 — в 2022 году их было 72, а в 2023 — уже 84. Но дальневосточной столицы там не оказалось.