Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга в Приморье — названа дата прибытия во Владивосток

Напомним, в 2023 году дети и взрослые Находки, Владивостока и Уссурийска так и не смогли встретиться с новогодним волшебником. Также без Деда Мороза остался и соседний Хабаровский край, хотя в 2022 году поезд успел посетить и этот регион. Удивительным было и то, что в 2023 году количество населенных пунктов в маршруте увеличилось на 12 — в 2022 году их было 72, а в 2023 — уже 84. Но дальневосточной столицы там не оказалось.