В Пермском крае за неделю ускорился рост цен на бензин

Наибольший недельный рост у марки бензина АИ-98. Цена за литр высокооктанового топлива выросла на 40 коп. — с 80,84 до 81,24 ₽. На 9 коп. стал дороже литр бензина АИ-92 — с 53,74 до 53,83 ₽, на 11 коп. бензин АИ-95 — с 58,34 до 58,45 ₽, на 29 коп. дизельное топливо — с 68,07 до 68,36 ₽.