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В Пермском крае за неделю ускорился рост цен на бензин

Средняя цена за один литр бензина выросла еще на 14 копеек.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 6 по 11 ноября 2024 года. В Пермском крае по итогам прошедшей недели средняя цена за литр бензина выросла на 14 коп. — с 59,12 до 59,26 ₽.

Наибольший недельный рост у марки бензина АИ-98. Цена за литр высокооктанового топлива выросла на 40 коп. — с 80,84 до 81,24 ₽. На 9 коп. стал дороже литр бензина АИ-92 — с 53,74 до 53,83 ₽, на 11 коп. бензин АИ-95 — с 58,34 до 58,45 ₽, на 29 коп. дизельное топливо — с 68,07 до 68,36 ₽.

Средняя цена на бензин в Пермском крае продолжает оставаться самой высокой среди всех регионов Приволжского федерального округа. С начала ноября она выросла на 26 коп. и сравнялась со среднероссийским показателем.

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