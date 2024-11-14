Не только мужская профессия: сколько женщин работает в нижегородском транспорте

«В настоящее время в нижегородском метро нет женщин-машинистов. При открытии вакансии машиниста обращений от женщин не поступало, и на обучение профессии “машинист электропоездов” тоже никто не записался», — сообщили в МП «Нижегородское метро».
Иная ситуация с другими видами общественного транспорта. По сравнению с прошлым годом стало больше женщин — водителей трамваев. Сейчас работают 147 дам (в 2023 году их было 126). Кстати, число женщин здесь преобладает над числом мужчин.
Годом ранее чуть больше женщин ездили за рулем троллейбусов и автобусов. К примеру, в прошлом году «рогатыми» управляли 99 нижегородок, а в текущем — 88. Схожая ситуация с автобусным парком: если в 2023 году на работу выходили 45 женщин-водителей, то в текущем — 35.
Легко ли женщине быть водителем трамвая, какие сложности встречаются на дороге — советуем прочитать в эксклюзивном интервью на «ФедералПресс».