Не только мужская профессия: сколько женщин работает в нижегородском транспорте

Годом ранее чуть больше женщин ездили за рулем троллейбусов и автобусов. К примеру, в прошлом году «рогатыми» управляли 99 нижегородок, а в текущем — 88. Схожая ситуация с автобусным парком: если в 2023 году на работу выходили 45 женщин-водителей, то в текущем — 35.