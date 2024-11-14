В Омской области подорожали все марки бензина и газ для авто

Так, бензин марки АИ-92 достиг средней цены в 51,21 рубля за литр (+44 копейки); АИ-95, по версии статистиков, обходился на конец месяца в 55,68 рубля за литр (+41 копейка). Литр АИ-98 и АИ-100 подорожал сильнее всего и стал стоить в среднем 77,3 рубля (+99 копеек); причем с начала года этот бензин также подорожал сильнее других — на 14,49%.