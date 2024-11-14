Актриса Юлия Гладченко рассказала о роли ИИ в современном кинематографе

8 ноября актриса театра и кино Наталья Громушкина в беседе с НСН заявила, что кино не сравнится с театром. По ее словам, театр — это вечное искусство, и нужно прилагать усилия к тому, чтобы театр жил и продолжал жить. При этом она отметила, что те фильмы, которые выходят сегодня на большие экраны в стране, являются победой отечественных кинематографистов.