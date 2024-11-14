Актриса Юлия Гладченко рассказала о роли ИИ в современном кинематографе

В беседе с агентством RuNews24.Ru 11 ноября работающая в Голливуде актриса заявила, что «современные технологии захватывают кинематограф». По ее словам, ИИ существенно упрощает многие процессы кинопроизводства. Например, сценарии можно создавать за 30 секунд, задав тематику и ключевые тезисы. Также ИИ способен сделать из трех человек на площадке толпу. Кроме того, технологии позволяют «воскрешать» ушедших звезд и включать их в новый материал.
Гладченко отметила, что это экономит время и деньги, сохраняя качество, однако именно такие технологии стали причиной масштабной забастовки актеров 2023 года. Тогда Гильдия сценаристов (WGA) и Гильдия актеров (SAG-AFTRA) объединились, чтобы выразить недовольство применением ИИ. Многие высказали опасения, что искусственный интеллект может спровоцировать сокращение рабочих мест актеров и сценаристов.
Актриса добавила, что «даже крупные студии включают в свои контракты пункт о возможном дальнейшем использовании образа артиста без его согласия», пишет RT.
«Я убеждена, что, приходя в кино, зрители хотят видеть живых людей, хотят ощущать настоящее творчество, видеть опыт, эмоции и искренность. Мне кажется, что человеческое присутствие в кино всегда будет важнейшим фактором, который никакой робот не заменит», — заключила Гладченко.
13 ноября генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным рассказал о модернизации отечественной киностудии. Он отметил, что «Мосфильм» является крупнейшей киностудией Европы. Шахназаров также указал на то, что российская студия является самой оснащенной и отвечает своему уровню.
8 ноября актриса театра и кино Наталья Громушкина в беседе с НСН заявила, что кино не сравнится с театром. По ее словам, театр — это вечное искусство, и нужно прилагать усилия к тому, чтобы театр жил и продолжал жить. При этом она отметила, что те фильмы, которые выходят сегодня на большие экраны в стране, являются победой отечественных кинематографистов.
В октябре актер Николас Кейдж призвал артистов бороться с ИИ и не поддаваться давлению работодателей, если они предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актерской игры. По словам Кейджа, технология EBDR хочет отобрать у актеров инструмент работы, но они не «прячутся за гитарами и барабанами, а играют», сообщает 360.ru.