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Глава таджикской диаспоры Новосибирска высказался о запрете на зачисление мигрантов в русскоязычные школы

13 ноября Госдума рассмотрела проект изменений в КоАП (в сфере миграции): есть вероятность, что детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка при приеме в школу.

Источник: РИА "Новости"

Журналистам BFM-Новосибирск удалось поговорить на эту тему с президентом национально-культурной автономии таджиков Новосибирска Минходжидином Каримовым.

По данным Новосибирскстата, большинство мигрантов в Новосибирской области — выходцы из Таджикистана (2 570 человек из 6 713 за первое полугодие 2024). В Новосибирске было выявлено 15 школ, где дети-мигранты не знают русского языка совсем.

Минходжидин Каримов считает, что такой запрет поставит барьер на изучение русского языка. Мигранты, по его словам, приезжают в Россию, чтобы получить хорошее образование. На распространение русского в России можно выделять дополнительные средства, тогда иностранец — уже русскоговорящий — вернется в свою страну и будет распространять язык там.

«В основном сейчас изучают английский язык, турецкий, китайский. Было бы хорошо, если российское образование совместно с Таджикистаном разработали бы какие-то долгосрочные проекты», — рассказывает Минходжидин Каримов.

Как утверждает собеседник, эффективнее всего учить с детьми русский по мультфильмам — им очень нравится их смотреть.