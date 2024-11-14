Глава таджикской диаспоры Новосибирска высказался о запрете на зачисление мигрантов в русскоязычные школы

Журналистам BFM-Новосибирск удалось поговорить на эту тему с президентом национально-культурной автономии таджиков Новосибирска Минходжидином Каримовым.
По данным Новосибирскстата, большинство мигрантов в Новосибирской области — выходцы из Таджикистана (2 570 человек из 6 713 за первое полугодие 2024). В Новосибирске было выявлено 15 школ, где дети-мигранты не знают русского языка совсем.
Минходжидин Каримов считает, что такой запрет поставит барьер на изучение русского языка. Мигранты, по его словам, приезжают в Россию, чтобы получить хорошее образование. На распространение русского в России можно выделять дополнительные средства, тогда иностранец — уже русскоговорящий — вернется в свою страну и будет распространять язык там.
«В основном сейчас изучают английский язык, турецкий, китайский. Было бы хорошо, если российское образование совместно с Таджикистаном разработали бы какие-то долгосрочные проекты», — рассказывает Минходжидин Каримов.
Как утверждает собеседник, эффективнее всего учить с детьми русский по мультфильмам — им очень нравится их смотреть.