Глава таджикской диаспоры Новосибирска высказался о запрете на зачисление мигрантов в русскоязычные школы

Минходжидин Каримов считает, что такой запрет поставит барьер на изучение русского языка. Мигранты, по его словам, приезжают в Россию, чтобы получить хорошее образование. На распространение русского в России можно выделять дополнительные средства, тогда иностранец — уже русскоговорящий — вернется в свою страну и будет распространять язык там.