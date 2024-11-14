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Красноярская краевая филармония устроит праздник ко Дню матери

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На концерт-поздравление «В ожидании чуда» приглашаются будущие мамы и их близкие.

Источник: НИА Красноярск

В День матери, 24 ноября, Красноярская краевая филармония представит музыкальную и творческую программу на основании рекомендаций экспертов по материнству.

Гостей мероприятия ждет мастер-класс по созданию обереговой куклы для малыша, разучивание песенок и сказок для детей и выступление оркестра.

Занятия проведет ведущая детских проектов Марина Мосина. Она является первым в России составителем методики преподавания музыки с самого рождения, сообщается в соцсетях краевой филармонии.

«В ожидании чуда» пройдет в фойе Камерного зала.

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