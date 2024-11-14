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Ушёл из жизни бывший декан химфака ОмГУ Владимир Борбат

Во вторник, 12 ноября, на 88-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни почётный профессор ОмГУ Владимир Борбат.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на странице химфака университета во «ВКонтакте».

Владимир Фёдорович Борбат проработал в Омском государственном университете с 1985 по 2018 годы. Всё это время он занимал должность заведующего кафедрой неорганической химии. А с 1988-го по 1993-й был деканом химфака.

Также Владимир Фёдорович возглавлял Общественный совет по охране природы, был экспертом Госкомэкологии РФ. В 2002-м избран действительным членом (академиком) Международной академии наук и безопасной жизнедеятельности. Является автором свыше 450 публикаций, 95 патентов и авторских свидетельств.

Прощание с Владимиром Фёдоровичем Борбатом состоится в понедельник, 18 ноября, на Старо-Северном кладбище по адресу: улица Орджоникидзе, 289.