Ушёл из жизни бывший декан химфака ОмГУ Владимир Борбат

Об этом сообщается на странице химфака университета во «ВКонтакте».
Владимир Фёдорович Борбат проработал в Омском государственном университете с 1985 по 2018 годы. Всё это время он занимал должность заведующего кафедрой неорганической химии. А с 1988-го по 1993-й был деканом химфака.
Также Владимир Фёдорович возглавлял Общественный совет по охране природы, был экспертом Госкомэкологии РФ. В 2002-м избран действительным членом (академиком) Международной академии наук и безопасной жизнедеятельности. Является автором свыше 450 публикаций, 95 патентов и авторских свидетельств.
Прощание с Владимиром Фёдоровичем Борбатом состоится в понедельник, 18 ноября, на Старо-Северном кладбище по адресу: улица Орджоникидзе, 289.