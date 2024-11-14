В ближайшие дни в Башкирии будет снежно и скользко

Сегодня, 14 ноября, ожидаются снег и мокрый снег, в некоторых районах — гололед. Температура воздуха днем составит −3,+2°.
В пятницу, 15 ноября, характер погоды не изменится. По-прежнему будет снежно и скользко. Ночью столбик термометра опустится до −1,-6°, днем потеплеет до 3+2°.
В субботу, 16 ноября, снова пойдет снег и мокрый снег, в ряде районов ожидается гололед, мокрый снег отложится на проводах и деревьях. Местами синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем −3,+2°.