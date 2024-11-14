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В ближайшие дни в Башкирии будет снежно и скользко

В течение ближайших трех дней в Башкирии сохранятся осадки в виде снега, на дорогах будет гололедица, сообщает Башгидромет.

Сейчас в Таллахасси: +22° 4 м/с 73% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

Сегодня, 14 ноября, ожидаются снег и мокрый снег, в некоторых районах — гололед. Температура воздуха днем составит −3,+2°.

В пятницу, 15 ноября, характер погоды не изменится. По-прежнему будет снежно и скользко. Ночью столбик термометра опустится до −1,-6°, днем потеплеет до 3+2°.

В субботу, 16 ноября, снова пойдет снег и мокрый снег, в ряде районов ожидается гололед, мокрый снег отложится на проводах и деревьях. Местами синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем −3,+2°.