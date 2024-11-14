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Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за соцвыплат украинцам

Зеленский с помощью «купить голоса» избирателей за тысячу гривен.

Источник: Аргументы и факты

Бывший украинский глава Пётр Порошенко выразил мнение, что Киев может лишиться финансовой помощи из-за выплат, которые Зеленский пообещал предоставить жителям страны.

Порошенко уточнил, что украинцам пообещали выдать по тысяче гривен в рамках программы соцподдержки.

«К чему это может привести, к сожалению… Партнёры перестанут давать деньги Украине на помощь», — цитирует его слова РИА Новости.

Порошенко подчеркнул, что Зеленский с помощью данных выплат пытается «купить голоса» избирателей.

Он также добавил, что нынешние украинские власти думают не о завершении конфликта, а лишь мечтают о победе на выборах.

«Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», — рассказал Порошенко.

Президентские выборы на Украине должны были состояться весной текущего года, однако были отменены якобы из-за военного положения в стране.

По данным The Economist, они могут быть проведены в мае 2025 года в связи «с падением морального духа» на Украине. При этом в Киеве утверждают, что выборы состоятся после завершения конфликта.

Ранее Порошенко заявил, что в первые часы специальной военной операции власти Украины «слиняли» из Киева.