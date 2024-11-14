Театр теней из Читы покажет пять спектаклей в Иркутске в декабре

27, 28 и 29 декабря в 19:00 будут проходить показы полюбившегося многим теневого концерта «Король и Шут», основанного на песнях легендарной панк-рок группы. Зрители смогут увидеть инсценировки таких известных композиций коллектива, как «Дочка вурдалака», «Кукла колдуна», «Два вора и монета» и других. А 28 и 29 декабря в 16:00 впервые в Иркутске покажут постановку «Любовь моя», которая основана на композициях современных исполнительниц Элли на маковом поле и Green Apelsin.