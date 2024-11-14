Скандальный новосибирский актер Кологривый просит за съемку в рекламе 12 млн руб

По информации Telegram-канала BAZA, актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о своих требованиях в работе.
Так, например, за съемку в рекламе он требует примерно 12 миллионов рублей, также он сообщил, что гримеры должны заранее знать тип его кожи, чтобы использовать соответствующие и качественные средства.
А если на съемках присутствует большое количество людей, то актеру должны предоставить не менее двух телохранителей. Во время рабочего процесса кормить Никиту нужно исключительно едой из ресторана, а после съемок увезти в пятизвездочный отель.
Напомним, что актер из Новосибирска Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club.