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Скандальный новосибирский актер Кологривый просит за съемку в рекламе 12 млн руб

12 миллионов рублей просит за съемку в рекламе актер Никита Кологривый.

Источник: Соцсети

По информации Telegram-канала BAZA, актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о своих требованиях в работе.

Так, например, за съемку в рекламе он требует примерно 12 миллионов рублей, также он сообщил, что гримеры должны заранее знать тип его кожи, чтобы использовать соответствующие и качественные средства.

А если на съемках присутствует большое количество людей, то актеру должны предоставить не менее двух телохранителей. Во время рабочего процесса кормить Никиту нужно исключительно едой из ресторана, а после съемок увезти в пятизвездочный отель.

Напомним, что актер из Новосибирска Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club.

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