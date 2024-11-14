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Спасатели Омской области проверили лёд на Иртыше

Ледяной покров на реке ещё очень тонкий и нестабильный.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники МЧС по Омской области озвучили результаты проверки льда на реке Иртыш. Акваторию реки и затоны в черте города спасатели обследовали на специальном катере на воздушных подушках.

По данным пресс-службы ведомства, в затонах Иртыша толщина льда составляет не более 5−10 сантиметров. Наблюдаются трещины и закраины вдоль берегов.

Выходить на лёд крайне опасно. Штраф за выход на лёд в опасных местах — от 500 до 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что реки Омь и Иртыш на территории Омска и Омской области замёрзнут не раньше конца ноября, когда в регионе установится стабильная температура ниже 15 градусов.

Традиционно ледовые переправы открываются только в декабре. Функционировать они начнут при толщине льда больше 35 см. Всего в Омской области зимой работают девять переправ через реки.