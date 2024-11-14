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Жители деревни в Турции нашли кувшин с 1100 серебряными монетами

Местные жители обнаружили кувшин, наполненный древними монетами, во время подготовки к похоронам.

Источник: АиФ Воронеж

В турецкой деревне Тарсус местные жители обнаружили кувшин, наполненный древними монетами, во время подготовки к похоронам, подробности приводит Daily Express.

Жители наткнулись на керамический сосуд при рытье могилы, при осмотре они нашли внутри множество серебряных монет.

О находке сообщили в полицию, которая вместе с сотрудниками местного музея провела детальный осмотр, обнаружив в итоге 1100 монет. Музейная дирекция планирует дальнейшее исследование клада для определения его возраста и происхождения.

Ранее в небольшом поселении Митла, что находится на юге Мексики, археологами была найдена сеть подземных тоннелей, использовавшихся как индейский вход в загробный мир.