Жители деревни в Турции нашли кувшин с 1100 серебряными монетами

В турецкой деревне Тарсус местные жители обнаружили кувшин, наполненный древними монетами, во время подготовки к похоронам, подробности приводит Daily Express.
Жители наткнулись на керамический сосуд при рытье могилы, при осмотре они нашли внутри множество серебряных монет.
О находке сообщили в полицию, которая вместе с сотрудниками местного музея провела детальный осмотр, обнаружив в итоге 1100 монет. Музейная дирекция планирует дальнейшее исследование клада для определения его возраста и происхождения.
Ранее в небольшом поселении Митла, что находится на юге Мексики, археологами была найдена сеть подземных тоннелей, использовавшихся как индейский вход в загробный мир.