Стяг с именем Евгения Хацея подняли под своды «G-Drive Арены» в Омске

Перед матчем «Авангарда» и «Спартака» на «G-Drive Арене» в Омске под сводами ледового дворца был поднят именной стяг бывшего нападающего и директора Хоккейной академии «Авангард» Евгения Хацея.
Евгений Хацей скоропостижно скончался в возрасте 46 лет в мае прошлого года. Он умер прямо на рабочем месте. На церемонии поднятия стяга присутствовали мать и вдова хоккеиста.
Добавим, что в этом году в Хоккейной академии «Авангард» прошёл первый турнир памяти мастера спорта международного класса Евгения Хацея. В дальнейшем соревнования будут ежегодными. Участниками турнира станут юношеские команды в возрасте до 15 лет.