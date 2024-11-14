Стяг с именем Евгения Хацея подняли под своды «G-Drive Арены» в Омске

Добавим, что в этом году в Хоккейной академии «Авангард» прошёл первый турнир памяти мастера спорта международного класса Евгения Хацея. В дальнейшем соревнования будут ежегодными. Участниками турнира станут юношеские команды в возрасте до 15 лет.