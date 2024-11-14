Истребитель Су-34 уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении ведомства.