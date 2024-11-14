В Башкирии потеплеет до +2 градусов

В Башкирии изменится погода. После холодных и морозных ноябрьских дней придет потепление, с осадками и плюсовой температурой.
Как рассказали в Башгидрометцентре, сегодня, 14 ноября, на территории республики пройдет мокрый снег, на дорогах возможен гололед, а также ожидается сильный. Столбики термометров покажут −3…+2 градуса.
Характер погоды не изменится и в пятницу, 15 ноября. Температура воздуха ночью составит −1,-6°, днем — −3+2°.
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