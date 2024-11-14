Потепление со снегопадами накроет Пермский край на этой неделе

Потепление и снегопады накроют Пермский край с 14 ноября, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
По его данным, 13 ноября через регион прошёл тёплый фронт глубокого циклона, который вызвал сильные снегопады в Березниках, Чердыни и Губахе.
«С начала ноября в Губахе выпало уже 113 мм осадков (это близко к 150% месячной нормы), в Чердыни 88 мм (122% месячной нормы), в Бисере 70 мм (104% от месячной нормы). И в ближайшие дни обильные осадки здесь продолжатся», — уточняет эксперт.
На этой неделе начался продолжительный период поступления в Пермский край тёплого и влажного воздуха с Северной Атлантики.
«Период с четверга до утра воскресенья будет ещё умеренно теплым, с температурой воздуха от −2˚ до +1˚, на востоке до −4˚. При этом ожидается существенная прибавка снежного покрова, в основном опять же на севере и востоке края. В субботу и в ночь на воскресенье снегопады ожидаются по всей территории края, на востоке края они будут сильными», — рассказал Андрей Шихов.
В регионе продолжится значительный прирост снежного покрова. К примеру, в Губахе он может вырасти до 50 сантиметров.