Потепление со снегопадами накроет Пермский край на этой неделе

«Период с четверга до утра воскресенья будет ещё умеренно теплым, с температурой воздуха от −2˚ до +1˚, на востоке до −4˚. При этом ожидается существенная прибавка снежного покрова, в основном опять же на севере и востоке края. В субботу и в ночь на воскресенье снегопады ожидаются по всей территории края, на востоке края они будут сильными», — рассказал Андрей Шихов.