В Омске покажут постановку с талантливыми танцорами на колясках

Идея проекта — показать, что если человек имеет определенные особенности здоровья это не повод отказаться от любимого увлечения. В основе спектакля история двух учителей хореографии, которые встретились спустя много лет и решили на спор поменяться своими коллективами и сделать из группы хип-хоперов — бальных танцоров, а бальных танцоров с нуля научить танцевать хип-хоп. Что получилось, омичи увидят в конце спектакля. В качестве режиссера выступил актер омской брамы Олег Берков. Одну из ролей исполняет Юлия Курочкина, омичка, мастер спорта международного класса по танцам на колясках.