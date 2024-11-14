Прощание с героем СВО пройдет в Жигаловском районе 14 ноября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Андрей Гармажапов, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва № 11 города Улан-Удэ, героически погиб «за ленточкой». В августе 2024 он подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Мужчине было 44 года, дома его остались ждать отец, жена и трое детей.