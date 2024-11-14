55-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше недели

В Башкирии разыскивают 55-летнюю Зауру Баймурзину (Кильмухаметову). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, женщина 6 ноября ушла из дома в селе Аскарово Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Во что была одета — неизвестно.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.