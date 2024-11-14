55-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше недели

Как сообщают волонтеры, женщина 6 ноября ушла из дома в селе Аскарово Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Во что была одета — неизвестно.