Таллахасси
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

55-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше недели

В Башкирии восемь дней разыскивают 55-летнюю женщину.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 55-летнюю Зауру Баймурзину (Кильмухаметову). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, женщина 6 ноября ушла из дома в селе Аскарово Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Во что была одета — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.