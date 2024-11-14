В Челябинской области потеплеет до +3 градусов

В непогоду всегда сложнее управлять транспортом. Ликвидировать зимнюю скользкость после снегопадов подрядчики, обслуживающие федеральные автодороги в Челябинской области, должны в течение четырёх часов. А какие нормативы есть по ликвидации ям, как наказывают за плохую работу и куда жаловаться на выбоины и сугробы на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и других, рассказываем.