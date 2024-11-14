В Челябинской области потеплеет до +3 градусов

В четверг, 14 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днём −4…+1°, но стоит учитывать порывистый ветер.
В Челябинске также облачно с прояснениями, днём осадков не ожидается. Столбики термометров будут колебаться у нулевой отметки.
В пятницу и субботу, как ни странно, будет только теплеть, до +3 градусов. А что самое удивительное, эта тенденция относительно надолго.
Скрин: yandex.ru/pogoda/chelyabinsk.
Согласно долгосрочному прогнозу от Яндекса, пик потепления, +4 градуса, придётся на понедельник. Но и после этого резкого похолодания не намечается.
В непогоду всегда сложнее управлять транспортом. Ликвидировать зимнюю скользкость после снегопадов подрядчики, обслуживающие федеральные автодороги в Челябинской области, должны в течение четырёх часов. А какие нормативы есть по ликвидации ям, как наказывают за плохую работу и куда жаловаться на выбоины и сугробы на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и других, рассказываем.