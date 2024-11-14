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В Ростове сейчас проживает 81 ветеран Великой Отечественной войны

Это на 30 человек меньше по сравнению с 2023 годом.

В донской столице сейчас проживает 81 участник Великой Отечественной войны. По сравнению с 2023 годом людей, завоевавших великую Победу, уменьшилось на 30 человек. Об этом газете «Молот» сообщил председатель Ростовской городской организации ветеранов Валентин Гербач.

По статистическим данным, в 2023 году в Ростове проживали 111 участников боевых действий 1941−1945 годов.

В 2025 году все жители нашей страны будут праздновать 80-летнюю годовщину Великой Победы. В Ростове, по словам Валентина Гербача, уже идёт подготовка к этому важному событию.