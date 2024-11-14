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Виталий Хоценко ввел новую меру поддержки для инвесторов

Преференции касаются аренды земельных участков, находящихся в областной собственности.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня Виталий Хоценко утвердил новую меру поддержки для инвесторов, которые захотят взять в аренду земельные участки на территории Омской области для строительства на них новых индустриальных производств и промышленных предприятий. Для резидентов установлены льготные коэффициенты на оплату аренды земельных участков.

Размер аренды будет рассчитывается по льготной ставке 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка сроком до 15 лет.

«Данная мера поддержки будет способствовать инвестиционной привлекательности Омской области, увеличению числа предприятий-резидентов индустриальных парков и объемов производства, росту числа новых рабочих мест, что также обеспечит дополнительный прирост налоговых поступлений в региональный бюджет», — подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.

Решение принято на заседании регионального кабмина и поддержана депутатами Законодательного собрания.

Добавим, что в июле большая делегация Омской области работала на площадках Санкт-Петербургского экономического форума. Благодаря подписанным контрактам, сумма инвестиций в регион составит 480 млрд. рублей. Сюда вошли крупные инвестиционные проекты, в том числе аэропорт Омск-Федоровка, а также промышленные кластеры. Всего в рамках форума было проведено более 30 бизнес-встреч.