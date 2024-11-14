Виталий Хоценко ввел новую меру поддержки для инвесторов

Добавим, что в июле большая делегация Омской области работала на площадках Санкт-Петербургского экономического форума. Благодаря подписанным контрактам, сумма инвестиций в регион составит 480 млрд. рублей. Сюда вошли крупные инвестиционные проекты, в том числе аэропорт Омск-Федоровка, а также промышленные кластеры. Всего в рамках форума было проведено более 30 бизнес-встреч.