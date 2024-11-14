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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси в четверг

Кроме типичных для этого времени года осадков, синоптики прогнозируют местами в Беларуси слабые туман и гололед.

Сейчас в Таллахасси: +22° 4 м/с 73% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Днем во многих районах пройдут осадки — мокрый снег и дождь. Местами возможны слабые туман и гололед. Ветер юго-западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит −1…+4°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве воздух прогреется в четверг лишь до 0…+2°C. В этих городах в четверг будет преобладать облачная погода. В Минске временами пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков составляет 70−80%). В Витебске и Могилеве без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Могилеве — 3−8 м/с.

В Гомеле будут схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, без существенных осадков, +1…+3°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.

В Бресте и Гродно немного теплее — от +2°C до +4°C. В этих областных центрах в четверг установится облачная погода, в Бресте ожидаются небольшие осадки (в основном в виде дождя), в Гродно также временами дождь. Ветер юго-западный 3−8 м/с и 4−9 м/с соответственно.