Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске, Витебске и Могилеве воздух прогреется в четверг лишь до 0…+2°C. В этих городах в четверг будет преобладать облачная погода. В Минске временами пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков составляет 70−80%). В Витебске и Могилеве без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Могилеве — 3−8 м/с.