Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Днем во многих районах пройдут осадки — мокрый снег и дождь. Местами возможны слабые туман и гололед. Ветер юго-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит −1…+4°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве воздух прогреется в четверг лишь до 0…+2°C. В этих городах в четверг будет преобладать облачная погода. В Минске временами пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков составляет 70−80%). В Витебске и Могилеве без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Могилеве — 3−8 м/с.
В Гомеле будут схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, без существенных осадков, +1…+3°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно немного теплее — от +2°C до +4°C. В этих областных центрах в четверг установится облачная погода, в Бресте ожидаются небольшие осадки (в основном в виде дождя), в Гродно также временами дождь. Ветер юго-западный 3−8 м/с и 4−9 м/с соответственно.