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Досрочные выборы мэра Братского района пройдут 2 февраля 2025

Решение приняла Дума района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Депутаты Думы Братского района назвали дату, когда состоятся досрочные выборы мэра. Главу района выберут в воскресенье, 2 февраля 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации района.

— Решение представительного органа опубликуют в местной газете 15 ноября. Затем кандидаты смогут приступить к выдвижению, — уточнили в пресс-службе администрации района.

Напомним, место стало вакантным в сентябре 2024, после того, как Александр Дубровин стал мэром Братска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области огласили итоги конкурса на гранты социальным предпринимателям. По рейтинговой системе смогли определить шестерых победителей. До конца ноября каждый из них получит по 500 тысяч рублей.